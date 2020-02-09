Tepede Yeşilova fırtınası  1-4

Yer: Gönyeli Stadyumu

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu, Ahmet Özkurtuluş

Düzkaya: Ali Karal, Uğur Balkan, Ahmet Karal, Talat Dağer, Okan Kibar, Ahmet Can Temel, Yannick Stephane, Eli Amir Özkan(Dk.55 Hasan Yanaroğlu), Mehmet Göreli(Dk.65 Bekir Yıldız), Drissa Keita, Yunus Kalaycı

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh Sarıoğlu, Mehmet Erduran, Fidelis İria, Vakkas Kaynarca, Mustafa Salk(Dk.88 Alican Saatçi), Quicny Osei, İlyas Niyazi(Dk.63 Yasin Doğan), Mustafa Vardi(Dk.63 Burak Koçar), Billy Mehmet, Emmanuel Mbah

Goller: Dk.66 Talat(p) (Düzkaya)- Dk.28 Billy Mehmet, Dk.61 Mustafa Vardi, Dk.73 Burak, Dk.85 Memduh(Merit Alsancak Yeşilova)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında Merit Alsancak Yeşilova, konuk olduğu Düzkaya’yı 4-1 mağlup ederek puanını 35’e yükseltirken, Düzkaya 11 puanda kaldı.

23.dk: Memduh’un ceza sahasına ortasında Mustafa Salk’ın röveşatasını kaleci Ali Karal çeldi ve top direğe çarparak oyun alınana geri döndü.

26.dk: Ceza sahasında topla buluşan Mbah’ın vuruşu kaleci Ali Karal’da kaldı.

28.dk: Sağ kanattan Mustafa Salk’ın yerden pasıyla topla buluşan Billy Mehmet, düzgün bir vuruşla filelere buldu. 0-1

35.dk: Mustafa Vardi’den aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Salk’ın plasesi yan kale direğinden geri döndü.

40.dk: İlyas’ın pasıyla ceza sahası dışında topa bekletmeden harika vuran Billy Mehmet’in vuruşunda kaleci Ali Karal’ın teması sonrası top üst kale direğinden geri döndü.

61.dk: Vakkas’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Mustafa Vardi yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 0-2

66.dk: Ceza sahası içinde Fidelis’in müdahalesiyle Keita yerde kaldı. Orta hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talat, farkı 1’e indirdi. 1-2

73.dk: Ceza sahasında oluşan karambolde Burak’ın kafa vuruşu filelere giderek fark tekrar 2’ye yükseldi. 1-3

85.dk: Burak’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Billy’in kafa vuruşunu kaleci Ali Karal çıkardı. Dönen topta yakın mesafeden Memduh meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 35’e çıkarırken Düzkaya 11 puanda kaldı.