‘Mecbur kaldık’

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, ara bölgede taraflar arasında gerginliğe yol açan “Spitfire Cafe” bölgesinde çalışma yapan ekiplerini geri çektiği ifade edildi.

Alithia gazetesi “Türk Ordusundan Taciz- Lefkoşa Belediyesi Spitfire Bölgesinden Ekiplerini Geri Çekti” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, Türk Ordusunun sözde “tacizleri yüzünden”, “Spitfire Cafe” bölgesindeki çalışmalarını durdurduğunu ve ekiplerini geri çektiğini yazdı.

Habere göre Lefkoşa Rum Belediyesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yaptığı açıklamada, özetle; “Spitfire binasının temizlenmesi ve desteklenmesinin başarılması için son günlerde yoğun çabalar harcadığını, fakat Türk Ordusu’nun sürekli tacizleri yüzünden, ekiplerini alandan geri çekmeye ve çalışmaları durdurmaya mecbur kaldığını” öne sürdü.

Belediye açıklamasında ayrıca “Birleşmiş Milletlerin (BM), son bir buçuk yıldır gerçekleştirdikleri görüşmelere rağmen, taşeron firmanın ekiplerine, binanın yıkılmasının önlenmesi için gerekli çalışmalara sorunsuz bir şekilde devam etmeleri amacıyla gerekli korumayı sağlamayı başaramamasından ötürü üzgün olduğunu” da ileri sürdü.

Belediye ayrıca “Lefkoşa Master Planı çerçevesinde Kıbrıslı Türklerle sahip oldukları iyi işbirliğinin, Türk Ordusu’nun müdahalelerini ve tacizlerini engellememesinden ötürü de üzüntü duyduğunu” belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, “Türk Ordusunun Spitfire binasının kendisinin sahip olduğu toprak üzerinde bulunduğunu düşündüğünü” ileten gazete, “Türk Ordusunun buna paralel olarak ayrıca, binadan çıkarılan malzemelerin kendisine teslim edilmesi gerektiğini düşündüğünü” de aktardı.

Gazete haberinde Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Sözcüsü Aleem Siddique’ın dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “İşgal Ordusuna Boyun Eğdiler- BM Kıbrıslı Rumları Korumadı ve Türk Askerlerini Rahatsız Etmedi” başlıklı haberinde, Türk Ordusu’nun Baf Kapısı bölgesinde yeni bir gerginlik sahnesi kurmaya çalıştığını iddia etti.

Meydana gelen olayın, Birleşmiş Milletlerin (BM) oldubittilerin meydana gelmesine müdahale etme ve bunları önleme konusundaki zayıflığını ve isteksizliğini gözler önüne serdiğini ileri süren gazete, bu olayın da geçmiştekiler gibi, Barış Gücü’nün İngilizlerin faaliyette bulunduğu 2’inci alanda meydana geldiğini kaydetti.

Gazete, Baf Kapısı yakınlarında bulunan Spitfire binası bölgesinde meydana gelenlerin, Türk Ordusu’nun, UNFICYP’in gösterdiği toleranstan faydalanarak, toprak üzerine nasıl belirli faaliyetlerde bulunduğunu kanıtladığını da iddialarına ekledi.