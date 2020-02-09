Mesarya’da  moral buldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, önceki akşam Güney Mesarya Bucak Örgütü’nün Akdoğan’da düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, etkinlikte partililere hitap eden Erhürman, Akdoğan’daki yemeğe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Burada gördüğü kalabalıktan etkilendiğini ve büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Tufan Erhürman, bu coşkunun Nisan’da sandıklara da yansıyacağını ve seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Her zaman olduğu gibi en geniş istişareli toplantılar ve parti yetkili organlarının aldığı kararla bir yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, bu yolu birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

Bu yola Tufan Erhürman olarak değil, CTP’nin kararıyla ve CTP’lilerin adayı olarak çıktığını kaydeden Erhürman, 1970’ten beri bu ülkede değiştirmek istedikleri şeyler olduğunu belirtti.

“Federal çözüm için uğraş veriyoruz”

CTP’nin kurulduğu günden bu yana barış ve çözüm mücadelesinde çok büyük bedeller ödediğini dile getiren Erhürman, “Kapsamlı çözüme ulaşana kadarki dönemde Kıbrıs Türk halkını uluslararası toplum ve hukukla buluşturmak, ‘biz varız’ demek ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için Cumhurbaşkanlığı makamına sahip olmamız gerekiyor. Bunun için yola çıktık ve biz bu işi yapacağız” dedi.