Exocet füzesi geliyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) yeni bir Exocet füze bataryası ve yeni Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzalandığı, anlaşmanın 80’li yıllardan beridir RMMO’nun envanterinde bulunan aynı silah sistemlerinin eski versiyonlarının modernizasyonunu da öngördüğü haber verildi.

Haber Politis’te “Silah Sistemleri İçin Fransa İle 240 Milyon Euro’luk Anlaşma… Exocet ve Mistral Füzeleri… Muhafız Ordusu İçin En Avantajlı Çözüm Addedildiği İçin Fransız Sistemlerinin Tercih Edildi Çünkü Halen Altyapısı Var ve Bu Mevcut Teçhizatın Modernizasyonunu Kolaylaştırıyor”

RMMO’nun elinde aynı silah sistemlerinin altyapısı bulunduğu için Fransız piyasasından satın alım yapılmasının daha avantajlı görüldüğü, BUK ve TOR füzelerinin satın alındığı Rus piyasasının ise, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle “şimdilik kapalı” olduğu kaydedildi.

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı, La Tribune isimli Fransız gazetesinin Fransız MBDA şirketi ile 240 milyon Euro’luk anlaşma imzalandığı yolundaki haberi, dün yayımladığı açıklamayla doğruladı. Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon Euro ödenecek.

Gazete, RMMO’ya alınacak Exocet ve Mistral füzelerinin son teknoloji ürünü olduğunu, Exocet’lerin 180 kilometre menzile sahip olduğunu, karadaki gerek sabit üslerden, gerek araçlardan fırlatılabileceğini ve RMMO’nun envanterindeki eski modellerinin aksine, bir grup hedef içerisinde kendi hedefini ve hedefi üzerinde vuracağı noktayı seçme kabiliyetine sahip olduğunu yazdı. Mistral füzelerinin ise bir kişinin taşıdığı sabit üsten fırlatılabileceği gibi araçlara ve helikopterlere de monte edilebileceğini belirtti.

La Tribune’ü kaynak göstererek Rum yönetiminin “Kership” isimli şirket ile 77 milyon Euro karşılığında iki adet OPV 59 tipi açık deniz karakol gemisi alımı için müzakere etmekte olduğunu ancak iki tarafın henüz anlaşmaya yakın olmadığını belirten gazete, Fransız şirketin iki gemi için yeni bir öneri sunduğunu ve önerinin Rum tarafınca inceleneceğini yazdı.