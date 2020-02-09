Tarafsızlık  sözü verdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Alsancak’ı ziyaret etti. Özersay, spor kulübünde konuşma yaptı.

“Bundan altı yıl önce Cumhurbaşkanlığına aday olduğumda herhangi bir örgüt ve siyasi tecrübem yokken Alsancak gençleri bana sahip çıkmış, yanımda durmuş, cesaret vermişti” diyerek sözlerine başlayan Özersay, aynı enerjiyi aynı desteği ve hepsinden önemlisi aynı samimiyeti gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Adeta ayni meşaleyi yeniden buradan Alsancak’tan bu akşam yakıyoruz, hepiniz hoş geldiniz” diyen Özersay, şöyle devam etti;

“O dönemde Alsancak Lapta bölgesindeki vatandaşların ve ülke genelinde Kıbrıs Türk halkının samimi desteği ve sahip çıkmasıyla pek çok kişiyi şaşırtırcasına müthiş bir başarıya imza atmıştık. Bugün burada aynı heyecan ve samimiyetin bu kez çok daha başarılı bir sonucun ortaya çıkmasına yardımcı olacağına inanıyorum.”

Özersay, cumhurbaşkanlığının bir siyasi parti seçimi değil, partiler üstü bir görev yeri olduğunu, bu nedenle seçimin siyasi partilerin değil, Kıbrıs Türk halkının seçimi olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyuracağım”

Kudret Özersay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün dünya tarafından tanınmasa da vardır ve bizim devletimizdir beğenseler de beğenmeseler de bu devlet vardır ve bunu kimse inkar edemez” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Özersay, tanınmayan bir devletin Dışişleri Bakanı olarak dünyanın dört bir yanında gerek resmi gerekse gayri resmi görüşmelerle; devletler, uluslararası örgütler, petrol ve doğalgaz şirket yetkilileriyle uluslararası düzeyde çok sayıda diplomatik temas yapabileceğini geçen iki yıllık dışişleri bakanlığı görevi sırasında somut olarak gösterdiğini ifade etti.

Özersay, Kıbrıs’ta federal bir ortaklığın şartlarının hala mevcut olmadığını, bu nedenle şartlar değişmediği veya değiştirilmediği sürece federasyon müzakeresi yapmanın, Kıbrıs Türkünü müzakere masasına hapsetmekten başka bir anlam taşımayacağını söyledi.

“Çözüm için işbirliği yapmak şarttır”

Birilerinin cumhurbaşkanlığı seçimi ertesinde halen daha beşli konferans düzenleyip federasyon müzakeresini kaldığı yerden devam ettirmekten bahsettiğini anlatan Özersay, “52 yıl sonra bizi müzakere masasına hapsedecek böyle bir yaklaşımı Kıbrıs Türküne reva görmek benim açımdan kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

“Yapıcı ve yaratıcı yeni çözüm önerilerini geliştirip müzakere masasında paylaşmaya değil işbirliğine dayalı ortaklık modellerini zorlamak gerekir” diyen Özersay, eski söylemlerle aynı müzakereye devam etmenin Kıbrıs Türküne yapılacak en büyük haksızlık olduğunu ifade etti.