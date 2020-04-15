Top Bilim Kurulu’nda

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu BRT’de yayınlanan Hasan Topaloğlu ve Çelen Oben’in yönettiği Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu birçok konuya açıklık getirdi. Kemal Deniz Dana ile yapılan toplantıdan yol haritasına kadar açıklamalarda bulundu.

Hayat normale dönüyor

Hasan Sertoğlu, Avrupa’nın bazı ülkelerinde kontrollü olarak antrenmanların başladığına dikkat çekerek, bu konuda görüşme yaptıklarını belirtti. Sertoğlu“Biz ada ülkesiyiz ve diğer ülkelere göre avantajlıyız. Sınır kapıları kapandı, hükümetimiz de ciddi tedbirler aldı ve bu tedbirler sayesinde de hastalık yok gibi ilerliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız var ülkemizde ve başka ülkelerde. Ancak yaşamaya devam etmemiz lazım ve normal hayata dönmemiz lazımdır. Ekonomi dönmedikten sonra çarklar dönmedikten sonra ciddi problemler önümüzdeki günlerde beklenir. Hükümetler de bunları gördüğü için hayatı normale döndürmeye çalışıyorlar. Bizde de böyle olmalıdır” dedi.

Antrenmanlar ay sonu başlaması lazım

“Benim şahsi fikrim Nisan sonunda kontrollü antrenmanların başlaması lazım. Bu bir süreç işidir. Hazırlık döneminden sonra da liglerimizi başlatıp bitirelim” diyen Hasan Sertoğlu maddi katkı konusunda da Başbakan ile görüştüklerini belirterek ümitli mesajlar aldığını kaydetti.

Mayıs sonu bu ligi başlatırız

Bilim kurulunun vereceği rapora bağlı olarak herkes antrenman programını ona göre hazırlayacağını kaydeden Sertoğlu “Maç programı da ona göre düzenlenecek. Bu 8 hafta bittikten sonra yabancı konusunu tekrardan görüşürüz. Bu konuda kulüplerle toplanıp kararlar vereceğiz. Farklı görüşler öneriler var masaya yatıracağız. Cuma gününe kadar bu işi netleştirmemiz lazımdır” dedi.

BTM 2.Ligi kesinlikle oynanacak

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Nisan sonu kontrollü antrenmanların başlaması için Sağlık Kurulu ile görüşeceklerini açıklarken “BTM 2’nin de Haziran ortasında başlaması planındayım” dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1.Lig dışında “U15, U21, BTM 2 gibi liglerle ilgili olarak “Bunları bir sonraki periyotta oynatabilecek miyiz göreceğiz” açıklaması yaptı.

Sertoğlu,“BTM 2 Ligi’nin kesinlikle oynanması lazımdır. Herkes bunaldı. Köylerdeki sosyal aktivite futboldur. Hastalığın seyrini de görmek lazımdır ancak bana göre oynanması gerekiyor. Bu ruh halinden başka türlü çıkamayız” dedi. Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1.Lig başladıktan 1-2 hafta sonra BTM 2’yi de başlatabileceklerini söyledi.

