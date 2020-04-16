Çavuşoğlu, son durumu gördü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün Karpaz bölgesine giderek durum değerlendirmesinde bulundu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek çeşitli gıda ve yardım paketlerini teslim etti.

Çavuşoğlu ayrıca Kemal Deniz Dana Başkanlığındaki Karpaz Koordinasyon Komitesi ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Yenierenköy Belediye Binası önünde gerçekleştirilen açık hava toplantısında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı aynı zamanda hükümetin komite ile arasındaki sorumlu bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke halkının böylesi konularda son derece duyarlı ve birlik içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

“Bölgedeki vakalar yavaş yavaş iyileşiyor”

Bölgedeki vakaların yavaş yavaş iyileştiğini, taburcu olduklarını ve yeni vakaların da olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bunun böyle devam etmesi ve yeni vakaların olmaması durumunda karantina durumunun ortadan kalkabileceğini ancak sokağa çıkma yasağının da devam edeceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu bölge ziyareti kapsamında ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başlattığı maske üretim seferberliğine Yenierenköy’de katkı koyan belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretinin ardından atölyede görev yapan gönüllü vatandaşlara yüz siperi hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 09:53