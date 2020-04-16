İnsanlar Corona’dan ölüyor

Avrupa Birliği ülkesi İsveç yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini uyguluyor. İsveç şimdiye kadar bu stratejide başarılı olmuş görünüyordu ancak önceki gün ilk kez bir gün içerisinde 114 kişi yaşamını yitirdi. "Sürü bağışıklığı" stratejisi nedeniyle günlük hayatın rutin devam ettiği İsveç'te her 11 Coronavirüs hastasından 1'i yaşamını yitiriyor. İsveç Başbakanı Stefan Lofven Coronavirüse karşı stratejilerini başarısız olduğunu ilk kez itiraf ederek, "Hazırlıksız yakalandık" açıklaması yaptı.

Komşuları Danimarka ve Norveç'ten ayrılarak yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi izleyen İsveç'i zor günler bekliyor olabilir. Norveç ve Danimarka hayata geçirdikleri sert önlemlerle salgını kontrol altına almış görünüyor. Danimarka'da vaka sayısı 6 bin 500'de kalırken, şu ana kadar 299 kişi yaşamını yitirdi. Danimarka adım adım karantina önlemlerini kaldıracağını açıkladı.

Coronavirüse karşı baştan beri sert önlemler alan bir diğer ülke de Norveç oldu. Söz konusu önlemlerin karşılığını alan Norveç'te vaka sayısı 6 bin 686'da kalırken, sadece 139 kişi hayatını kaybetti. Norveç de günlük hayatın önündeki karantina önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor.

Bu iki ülkeden farklı strateji izleyen İsveç ise, Coronavirüsle mücadelede günlük yaşama dokunmadı. Belli kurallar getiren ülkede restoran ve kafeler açık kaldı. Okullar kapatılmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paskalya Bayramı'nda kiliseler kapalıyken, bu ülkede insanlar kiliselere giderek dua etti.

Başbakan'dan hazırlıksız yakalandık itirafı

Yeni tip Coronavirüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini benimseyen İsveç Başbakanı Stefan Lofven ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını ilk kez itiraf etti.

İsveç devlet televizyonuna konuşan Başbakan Stefan Lofven salgınla mücadeleyi kast ederek, "İsveç'in gerekeni yapmadığı açık" dedi.

Restoranların ve müşterilerinin, sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyene özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Başbakan Stefan Lofven, "Bu şartları yerine getirmeyen işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

Bilim insanları uyarmıştı

İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirmişti.

Hükümete biran önce müdahalede bulunun çağrısı yapan bilim insanları, "Sürü bağışıklığı stratejisi büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Bu anlamsız tutum, binlerce insanın yaşamına mal olabilir" vurgusu yapmıştı.

80 yaş üstü hastalar yoğun bakıma alınmıyor

İsveç'te bir hastanenin, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.

Araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesi'nin Covid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği iddia edildi.

Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.

Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz" ifadelerine yer verildi.

