Temel ihtiyaçlar karşılanacak

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, gıda yardımlarının merkezi olarak koordine edilip denetlenmesi için “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” oluşturdu. Ülkede Koronavirüs salgın tehlikesinin başlaması ile birlikte ortaya çıkan gıda sorununa çözüm bulmak amacı ile yardıma muhtaç kişilerin gıda talepleri, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından oluşturulan “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi”ne iletilecek. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken, muhtaç, yoksul ailelerin gıda ihtiyaçları karşılanacak.

Başbakanlık Afet veAcil Durum Yönetim Komitesinin Başkanlığı’nı yürüten Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Başbakanlık Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi ile işbirliği içinde, Milli Eğitim Bakanlığı, muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi ve Kuzey Kıbrıs Kızılay’ının bulunduğunu açıkladı.

Yeldener, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin amacının etkin bir iş birliği ile tek elden ihtiyaçlı kişilere hızlı gıda yardımı yapılması olduğunun altını çizdi.

Başvuru yolları açıklandı

Yeldener, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezin çalışmaya başladığını yardıma muhtaç insanların taleplerinin alınmaya başlandığını ve gıda paketlerinin yarın dağıtılmaya hızla başlanacağına dikkat çekerek, İhtiyaç sahiplerinin taleplerini doğrudan kendileri veya başta Muhtarlıklar, Belediyeler, Kaymakamlıklar veya herhangi birinin yardımı ile KKTC Başbakanlığının web sayfası üzerinden online https://basvuru.basbakanlik.gov.ct.tr veya 4142 numaralı telefon çağrı merkezi üzerinden de ulaşabileceklerini belirtti.

Yeldener, Başbakanlık Gıda Yardın Koordinasyon Merkezi’nin gıda yardımlarının gerek talep toplanması gerekse de dağıtılması konusunda İlçe Kriz Yönetim Merkezleri’ni yetkilendirildiğini de ifade etti.