Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için David Mcheidse Coronavirüs salgınına karşı farkındalık yarattı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Verilen bilgiye göre sanatçı David Mcheidse, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen Coronavirüs ile mücadeleyi, fırçasıyla üç ayrı tuvale taşıyarak tek parça eser haline getirdi.

Sanatçı David Mcheidse, Coronavirüs’ün üstesinden gelindikten sonrada insan psikolojisi üzerinde uzun süre etkileri olabileceğini belirterek, tuvale taşıdığı eserlerini sanatseverlerle paylaşarak bu mücadeleye destek verdiğini vurguladı.

Sanatçı, insanlık olarak yetkililerin yaptığı uyarı ve önlemleri dikkate almamız gerektiğinin altını çizerek, evde kalın dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilen eserlerin, Coronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.