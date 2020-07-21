Triatlonda ‘Zafer’  Arhan ve Ayşa’nın

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Spor Dairesi tarafından düzenlenen Zafer Kupası Sprint Triatlonu Lefke Belediyesi Plajı’nda gerçekleşti

Triatlonda ‘Zafer’  Arhan ve Ayşa’nın
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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu bünyesindeki kulüpler ve ferdi sporculara yönelik düzenlenen sezonun ilk resmi organizasyonu önceki gün Lefke’de gerçekleşti. Spor Dairesi tarafından 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Sprint Triatlonu yarışına 37 sporcu katıldı.
Federasyona tescilli Ares, Aspava ve Tüfekçi spor kulüplerinin sporcuları ve ferdi sporcuların katılımı ile gerçekleşen Zafer Kupası Sprint Triatlonu’nda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Triatlon sporunun en hızlı yarışı olan sprint mesafesindeki parkurda kazanan Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan oldu. Hüseyin Arhan yarışmayı 1 saat 9 dakikada bitirirken, ikincilik Aspava Spor Kulübü’nden Ekrem Kaide’nin oldu. Ekrem yarışı 1 saat 9 dakika 27 saniyede tamamlarken, üçüncülüğü yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan; 1 saat 9 dakika 47 saniyelik derecesi ile elde etti. 
Yarışmada kadınlar kategorisinde ise kazanan 1 saat 23 dakika 44 saniye ile Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Kadınlar kategorisinde ikinci ve üçüncü sporcular da Ares Spor Kulübü sporcuları oldu. İkinciliği 1 saat 26 dakika 41 saniye ile Emine Uluçay, üçüncülüğü ise 1 saat 29 dakika 07 saniye ile Melda Ünal kazandı.
Yarışma sonrası düzenlenen törende genel klasmanda ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı takdim etti.

Yarışma sonuçları şöyle:
Genel klasman erkek
1.Hüseyin Arhan    Ares        1:09:00
2.Ekrem Kaide    Aspava    1:09:27
3.Buğra Korahan    Ares        1:09:47

Genel klasman kadın
1.Ayşa Küçükakça    Ares        1:23:44
2.Emine Uluçay    Ares        1:26:41
3.Melda Ünal        Ares        1:29:07
4.Mine Devrim    Tüfekçi    1:29:41
5.Püren Eda Gözer    Ares        1:45:38
6.Pembe Abohorlu    Aspava    1:55:42

Yaş grupları
14-19 Yaş
1.Mert Türsoy        Tüfekçi        1:13:10
2.Ersun Hasan        Tüfekçi        1:17:46
3.Mustafa Aslan    Tüfekçi        1:21:43
4.Hasan Eratlılar    Aspava        1:24:08

20-29
1.Berk Bağrıkara    Aspava        1:12:00
2.Tuğcan Özkıcan    Tüfekçi        1:13:37
3.Dinçer Şöföroğlu    Tüfekçi        1:18:17
4.Mehmet Korkut    Aspava        1:20:15

30-34
1.Berkay Ramiz        Tüfekçi    1:16:23
2.İnsel Üstüner        Tüfekçi    1:18:45
3.Deniz Kalıbcıoğlu        Ares        1:19:07
4.Kerem Güneşer        Tüfekçi    1:26:39
4.Ali Dükyancı        Tüfekçi    1:26:39
4.Sermet Buran        Tüfekçi    1:26:39
7.Hasan Karşılı        Tüfekçi    1:33:28

35-39
1.Özgü Özyiğit        Tüfekçi    1:20:54
2.Onur İstillozlu        Tüfekçi    1:26:18
3.Şevket Türeli        Ferdi        1:32:20
4.Doğuş Arman        Tüfekçi    1:49:36

40-49
1.Şevki Ahçıhoca    Aspava        1:10:03
2.Murat Çiftçi        Aspava        1:16:37
3.Yankı Karadağlı    Aspava        1:21:54
4.Özgür Eroğlu    Aspava        1:26:13
4.Murat Mehrübeoğlu    Aspava        1:26:13
6.Utku Şakir        Tüfekçi        1:33:00

50+
1.Cemal Abohorlu    Aspava        1:22:38
2.Mustafa Korkut    Aspava        1:23:58
3.Erhan Raif        Ferdi            1:44:58 

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Diyalog Gazetesi

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