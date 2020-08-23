Türkmenköy yeniden yeşeriyor

BTM 1 takımlarından Türkmenköy'ün maçlarını yaptığı Mehmet Ali Toker Stadı'nın zemini yönetim ve belediye iş birliği ile yenilenmeye başlandı.

Bir zamanlar Süper Lig’in en zor deplasmanlarından olan stat için kulüp resmi sitesinden açıklamalarda bulundu.

Açıklamada “Yeni sezon öncesinde Spor Dairesi yetkilileri tarafından alınan sözlerin (çim ekimi, saha bakımı, havuz yapımı vs.) yerine getirilmemesi üzerine zemini tamamen kuruyan, bakımsız ve atıl bir halde kalan stadımızda yönetim olarak çalışmalara başladık.

Kulüp başkanımız ve değerli yöneticilerimizin azimli çabaları ile bugün mevcut havuz yenilenmiş ve çim zemin bakıma alınmıştır. Stadımız için su kaynağı ise Beyarmudu Belediyesi tarafından sağlanmıştır.

Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca emeği geçen tüm yöneticilerimize ve belediye başkanımız Sn. İlker Edip'e kulüp yönetimimiz olarak teşekkür ederiz.” denildi.