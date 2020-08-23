‘Nefes aldıran yatak’

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Türkiye’nin 320 milyar metreküp gaz bulduğuna ilişkin açıklama Rum basınında geniş yer buldu

‘Nefes aldıran yatak’
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  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Karadeniz’deki Tuna-1 hedefinde 320 milyon metreküp doğal gaz verebilecek bir yatak keşfedildiği” açıklaması Rum basınında çeşitli yorumsal başlıklarla, fotoğraf desteğinde, geniş yer buldu.
  Fileleftheros birinci sayfasında “İyi Yapımlı Gösteri İle Açıkladı”, detayları aktardığı iç sayfasında da “Erdoğan’ın Enerji Gösterisi… Kara Deniz’de 329 bcm Doğal Gaz Yatağı Keşfedildiğini Açıkladı… Sonraki Durak Kıbrıs MEB’i” başlığını kullandı.
  Alithia: Nihayetinde, Erdoğan’ın Yalanı Değildi… ‘Karadeniz’de En Büyük Doğal Gaz Yatağını Bulduk’… ‘Allah Bize Benzersiz Bir Servet Gönderdi – Akdeniz’deki Araştırmaları Hızlandırıyoruz. 
  Politis: Büyük Türk Yatağı, Ama Yeterli Değil… Daha Fazlasını Bekliyorlardı” ve “Erdoğan’a Nefes Aldıran Yatak.”
  Haravgi: Karadeniz’de Büyük Yatak… Akdeniz’de de Devam Edeceği Uyarısında Bulunuyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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