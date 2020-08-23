Samimi  öz eleştiri

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı televizyon programında, kendisinin diğer adaylardan daha samimi olduğunu belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren halkla sosyal medya üzerinde canlı olarak görüşeceğini ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayacağını belirtti.

Verilen bilgiye göre, “Vatandaş sağlık ve geçim derdindedir” diyen Denktaş, “İnsanımızda yeniden bir kuşku, korku vardır. Girne çarşısında in cin top oynamaktadır. Dereboyu’nda, Gazimağusa’da kapanan işyerleri ortadadır. Kiralık mağazaların arttığını herkes görebiliyor. Buna daha Güzelyurt, Lefke ve İskele gibi nispeten ekonomik hareketliliğin daha düşük olduğu yerleri hiç katmıyorum. Oralarda daha da kötü bir durum var. İnsanımız bu dert içerisindeyken bizim seçim gailesi içerisine girmemiz çok hoş karşılanmıyor. Şimdi yine görüyorum ki bu salgın büyüyerek devam ederse seçimin ertelenmesi gündeme gelebilir” dedi.

Denktaş, “Benim diğer adaylardan farkım samimi olmamdır. Olmayacak şeyleri vaat ederseniz ben bile inanmam. ‘Tanınma, ya da federasyonu gerçekleştireceğim’ vaatleri samimiyetten uzaktır. Ben bunları vaat etmiyorum. 30 yıllık siyasi hayatımda kazandığım tecrübe ve dik duruşum, beni diğer adaylardan farklı kılıyor” şeklinde konuştu.

“Günlük harcama ve borçlanma ile yürüyorum”

Denktaş, “Halen günlük harcama ve borçlanma ile seçim çalışmalarını yürütüyorum. Bir takım rakamlar duydum bütçemle ilgili, hepsi yalan dolan. Şu anda kendi gelirlerimizle karşılayabiliyoruz. Ancak bir nokta gelecek ki borçlanma ile süreci tamamlayacağız. Çok büyük bir harcama ortaya koymam mümkün değildir” dedi.

“Birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret ederek Başkan Erden Esenyel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Denktaş, geçmiş süreçlerden bugüne Birleşik Kıbrıs’ın olamayacağının görüldüğünü belirterek, bu durumda birlikte yaşayan bir Kıbrıs için çalışacağını söyledi.

Denktaş: “Bugünlere gelmemizde sizin kuşağın vermiş olduğu mücadele önemlidir” diyerek, bugünkü noktada tüm çabalara rağmen iki toplumlu, iki kesimli bir federasyon ve birleşik bir Kıbrıs’ın olmayacağının görüldüğünü söyledi.

Denktaş, bunun yerine “Birlikte yaşayabilen bir Kıbrıs” üzerinde durulması gerektiğini ifade ederek, bugünkü mevcut durumun dünya hukuk sistemine göre uyarlamak için uğraş vermek gerektiğini belirtti.

Denktaş; “Uluslararası hukuku kullanmak suretiyle, insan haklarından kaynaklı davaların arttırılması, spor ambargosu ve ticaret ile ilgili konuların gündeme gelmesi gerekiyor.” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ardından 5 yıllık sürede vaat veren ve çözüm öneren adayların 5 yıl sonra bunları yerine getiremediğinin görüldüğüne işaret eden Denktaş, “KKTC’yi tanıtalım” arzusunun herkesin bir isteği olduğunu ancak 5 yıllık bir sürede bunu başarabilmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Ülkede verilen bir varoluş ve demokrasi mücadelesi olduğunu dile getiren Denktaş: “Bizim yapmamız gereken bunun peşinden koşmak” dedi.

Esenyel: Sen bizim kardeşimizsin

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de konuşmasında Denktaş’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, adaylığından dolayı mutlu olduklarını söyledi ve “Sen bizim kardeşimizsin. Umarız seçimi en iyi yerde bitirirsin” dedi.

