‘Gelecek bizim’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nden sonra dün de Haspolat Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, “İyi yetişmiş, bilgili, vatanını, milletini seven Kıbrıs Türk iş insanın yaşanan bazı sıkıntılara rağmen önemli atılımlar yaptığına” dikkati çekerek, “Gelecek bizimdir. Yeter ki, birlik beraberliğimizi sürdürebilelim, ülkemize, devletimize, bize yönelik art niyetli oyunları bozalım” dedi. “Rum tarafının aklındaki çözüm ile Kıbrıs Türkü’nün istediği çözümün asla uyuşmadığının Crans Montana görüşmelerinde ortaya çıktığını, Rum tarafının sırf kendi lehine devam eden statüko bozulmasın diye bir masaya dönme ama uzlaşmama oyunu oynadığını” belirten Başbakan Tatar şöyle dedi:

“Aradan 3 yıl geçti Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis hiçbir şey yapamadı ama seçimden sonra yapacaklarmış.

Rum ne diyor? Türkiye’nin garantörlüğü asla olmayacak, sıfırlanacak. Güzelyurt, Maraş, Güney Mesarya dahil pek çok yerimiz kendilerine verilecek. Yönetimde veto hakkımız bulunmayacak.

Peki böyle diyen Rumlarla nasıl anlaşılacak? Madem ki böyle diyen Rumlarla anlaşılabilirsiniz,

3 yıldır neden anlaşmadınız Sayın Akıncı?.”

“Rum tarafının hala 3 yıl önce Crans Montana’da kalınan yerden devam etmek istediğini, kalınan yerin Kıbrıs Türkü için çok ciddi tavizler verilen, egemenliği, güvenliği, ekonomik yapıyı tehlikeye atan bir yer olması nedeniyle UBP’nin buna karşı olduğunu” belirten Başbakan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Masaya oturulur ama bu şartlarda değil. Masaya biz de otururuz ama yaşananları ve Rum isteklerini göz ardı edemeyiz. Olmazsa olmazlarımızı bilecekler, artık iki devletli çözüm de masada olacak. Bizi 50 yıl daha oyalamayacakları güvence altına alınacak ki görüşelim.”

Başbakan Tatar, “Kendilerinin bir taraftan görüşmeler yolu ile anlaşmaya açık kapı bırakırken diğer taraftan Kıbrıs Türkü’nün çıkarları doğrultusunda yola devam edeceklerini, proaktif olarak Kıbrıs Türkü’nün hakları doğrultusunda adımlar atacaklarını" kaydetti.

“Mavi Vatan’a sahip çıkmalıyız”

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, “Mavi Vatan’a sahip çıkmanın; Kıbrıs Türk halkının refahına, kalkınmasına katkı sağlayacağı gerçeğinin, Türkiye’nin Karadeniz’de önemli doğal gaz kaynağı keşfettiğinin açıklanması ile daha da belirginleştiğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, “Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere şimdi sırada Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs var” dedi.

Başbakan Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkımız arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştır” dedi.