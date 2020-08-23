Sevindirici bir haber

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, “Karadeniz’de bulunduğu açıklanan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını” temenni ederek, “Türkiye’nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir” dedi.

Akıncı, Türkiye’nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulmasının da ayrıca önemli olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz zenginliklerin de diyalog ve müzakere çerçevesinde adil olarak bölüşülebilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu konunun bir gerginlik alanı olmaktan uzlaşma, müzakere ve diyalog yoluyla bir an önce çıkmasını” temenni ettiklerini ifade eden Akıncı, “Biz, Türkiye ile dostluk ve kardeşlik içinde karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki isteriz. KKTC olarak ayrı bir devletiz. Dünyaya kendimizi Kıbrıs’ta Rumlara eşit siyasi bir varlık olarak kabul ettirme mücadelesi veriyoruz. Kimlik, kişilik ve statümüz bizi tanıyan bir ülke olarak Türkiye için de çok önemlidir. Buna herkesin dikkat etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Mağusa’da muhtarlarla buluştu

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Gazimağusa bölgesi muhtarları ile bir araya geldi.

Akıncı, ülkenin geleceği için yerel yönetimin önemli bir basamak ve demokrasinin beşiği olduğunu belirtti. Lefkoşa Belediye başkanlığı yaptığı 14 yılda olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince de muhtar ve azalara ayrı bir önem verdiğini dile getiren Akıncı, muhtarların görüş ve değerlendirmelerini alarak sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizlerin görevini iyi yapması, devletin yükünü hafifletir, yurttaşın memnuniyetini arttırır. Devlet muhtarlara verebileceği en iyi desteği vermelidir. Halkımız göreve devam derse ki halkımızın çoğunluğunun kararının bu olduğunu görüyorum, tüm muhtarlarla gerek beldelerdeki sorunlar, gerek toplumsal konularda yakın çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Ayrıştırıcı tavrım hiçbir zaman olmadı”

Türkiye ile ilişkiler konusundaki bir açıklamasının belli çevreler tarafından istismar edilmeye çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı bir zeminde; karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı kardeşlik hukuku içinde olmasını her zaman savundum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:

“Biz, Türkiye ile dostluk ve kardeşlik içinde karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki isteriz. KKTC olarak ayrı bir devletiz. Dünyaya kendimizi Kıbrıs’ta Rumlara eşit siyasi bir varlık olarak kabul ettirme mücadelesi veriyoruz. Kimlik, kişilik ve statümüz bizi tanıyan bir ülke olarak Türkiye için de çok önemlidir. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Bu ilişkiler dengeli olmalı. Biri söyler, diğeri aynen yapar yaklaşımı doğru değildir. Doğru olan, bizim de her zaman yapmaya çalıştığımız gibi iyi niyetle diyalog kurup uzlaşmaya çalışmaktır.

Bu durumu izah etmek için yıllardır bilinen ‘otur deyince oturulup, kalk deyince kalkılan’ ilişki biçimini anlatan deyimi kullandım. Bazıları bunu istismara girişti, Sayın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar bu sözü istismar ederek, ‘Akıncı ırkçıdır’ bile diyebildi. 45 yıllık siyasi hayatımda insanlar arasında ırk, cinsiyet, renk ayrımı yapmadığımı herkes biliyor. Bu tür sataşmalara genelde cevap vermemeyi tercih ediyorum ama bu konuda aşırıya gidiyor. Hayatımda ayrıştırıcı, ötekileştirici bir tavrım olmadı. Bu istismara kalkışanlar abesle iştigal ediyorlar. Bu konuya samimiyetle hassasiyet gösteren, iyi niyetinden kuşku duymadığımız çevreler de oldu. Onları anlıyorum. Bu samimi hassasiyetlerini elbette dikkate alacağız.”

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 03:11