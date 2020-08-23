Ömürsel anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu kurucu üyelerinden Cemal Ömürsel anısına düzenlenen müsabakalar önceki akşam gerçekleştirildi.

Cemal Ömürsel Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Sudo / Çirigi Kırış Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Lefkoşa Gazimağusa Girne bölgelerinden sporcuların katıldığı müsabakaların ödüllerini Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile bölge temsilcileri birlikte verdi.

Müsabakanın hakemliklerini Master Öykü Ergin, Ana Tüysüz ile bölge hakemleri yaptı.

Bayanlar Kırış

1.Kategori: 1.Sevinç Uludağ 2.Duru Su Yenice 3.Öncel Alyanak

2.Kategori: 1.Masal Akarpınar 2.Elif Uludağ 3.Didem Yener

3.Kategori: 1.Cansu Demirel 2.Nisa Biricik 3.Gizem Gürpınar

4.Kategori: 1.Zeynep Zorlu 2.Hatice Alyanak 3.Gülizar Gül

5.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Togzhan Birzhankyzy 3.Gülcan Abdullah

6.Kategori: 1.Dilfuza Babayeva

7.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

8.Kategori: 1.Ceyda Uçaner

9.Kategori: 1.Zehra Karip

Erkekler Kırış

1.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Emir Kabakulak 3.Kuzey Boztaş

2.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Özkay Ramiz

3.Kategori: 1.Ömer Faruk Solak 2.Agit Yenice 3.Yusuf Seyhan Şen

4.Kategori: 1.Arda Kara 2.Ahmet Solak 3.Halil Bildik

5.Kategori: 1.Ziya Berk Alan 2.Kadir Kabakulak 3.Aziz Üstün

6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Alex Tüysüz 3.Taner Kara

7.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Zeynel Yıldırım