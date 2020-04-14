‘Ümitsizim’

Beyzade ÜNALMIŞ

Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven Covid-19 süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada genel anlamda tüm ülkeyi her yönüyle zor günlerin beklediğini söyledi. Her geçen gün işin boyutunun değiştiğini ifade eden Rıza Erseven, kalan 8 maçlık süreç adına çok fazla ümidinin olmadığını söyledi. Ülkenin Covid-19 vakasından fazla yara almasa da, dünyada çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven, bu ölü dönemde futbolun paydaşlarının bir araya gelerek karar alması gerektiğini söyledi. İşin ekonomik boyutunun en ciddi konu olduğunun altını çizen Erseven, esas sıkıntının önümüzdeki sezona yansıyacağını ifade etti.

Motivasyon kalmadı

Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven Covid-19 süreci sebebiyle yaklaşık bir aydır futboldan uzak kaldıklarını önlerinde bulunan süreçten da fazla ümitli olmadığını ifade etti. Son yapılan bakanlar kurulu sonrasında sürecin de uzadığına dikkat çeken Erseven, yaklaşık 50 güne oturarak devam edeceklerini belirterek, alınacak olan kararın futbolun paydaşları tarafından çok önemli olacağına dikkat çekti. Bu ölü dönemde futbolun paydaşlarının bir araya gelerek karar alması gerektiğini ifade eden Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven, işin sadece kalan 8 maçlık olmadığını esas sıkıntının önümüzdeki sezon ortaya çıkacağını vurguladı. Herkes de ciddi şekilde kararsızlık ve belirsizlik olduğunu ifade eden Erseven, ekonomik olarak da, birçok kesimin bu süreçte ciddi yara alacağını söyledi. Sosyal medya üzerinden oyuncularla bir araya gelip süreci tartıştıklarını söyleyen Rıza Erseven, motivasyon anlamında ise ciddi kayıpların olduğunu ifade etti. Şu an ortada çok kötü bir tablonun olduğunu hatırlatan Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven, sağlığın her şeyden önce geldiğini bu nedenle alınacak kararların futbol adına önemli olduğunu sözlerine ekledi.