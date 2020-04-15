Seyrüseferi ödeyene yüzde 10 indirim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Nisan ve Mayıs aylarında seyrüsefer harcını internet üzerinden online olarak zamanında yatıran araç sahiplerinin yüzde 10’luk indirimden faydalanacağını açıkladı.

İndirim uygulamasının 17 Nisan Cuma saat 10.00 itibariyle başlayacağını belirten Atakan, ödemelerin; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesi www.bub.gov.ct.tr üzerinde bulunan “AKOS Araç Kayıt Harç Ödemeleri” bağlantısını tıklayarak yapılabileceğini kaydetti.

Atakan’ın konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklaması özetle şöyle:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Araç Kayıt ve Seyrüsefer Birimi kapılarını online işlemlere açıyor.

Buna göre hafta içi mesai saatleri içerisinde on-line işlem yapmakta zorluk yaşayan ve/veya yardım talep eden vatandaşlarımız 1300 numaralı ücretsiz Alo Seyrüsefer hattını arayıp anında yardım ve yönlendirme hizmeti alabileceklerdir.

Mesai saatleri dışında veya haftasonları ise her türlü sorun için akos@bub.gov.ct.tr e-posta adresi vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.

%10 indirim uygulaması 17 Nisan 2020 Cuma saat 10.00 itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.”

Bazı harçlar ötelendi

Öte yandan Araç muayene, motorlu araç satıcı ruhsat harcı, özel tahsisli plaka harcı ve mesleki sürücü belgesi yenileme mükellefiyetleri herhangi bir gecikme zammı uygulaması olmadan mayıs ayına ötelendi.