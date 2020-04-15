Şafak belirsiz

Bakan Akar, TSK'da celp ve terhis tarihlerinin Coronavirüs salgını tehdidi nedeniyle ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda konuyla ilgili yapılan çalışmanın sonuçları son karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde celp ve terhis tarihleri Coronavirüs salgını önlemleri kapsamında erteleniyor.

Milli Savunma Bakanlığında bugüne kadar Coronavirüs salgınının ardından alınan önlemlerin ve sahadaki uygulamaların değerlendirildiği çok sayıda toplantı yapıldı.

Çeşitli düzeyde yapılan toplantıların sonuncusu ise dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlık bünyesinde görev yapan Coronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) yetkililerince önlemlere ve uygulamalarına yönelik sunumun yapıldığı toplantıda komutanlar da çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, toplantıda yaptığı konuşmada 180'den fazla ülkeye yayılan küresel salgın nedeniyle sınırların kapatıldığını, sokağa çıkma yasaklarının başlatıldığını, seyahat kısıtlamalarının getirildiğini, uçuşların durdurulduğunu, tüm dünyanın teyakkuza geçerek küresel acil durumun ilan edildiğini hatırlattı.

Aileler ve toplum için büyük risk

Gençlerin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan, modern, öngörülebilir, sürdürülebilir ve her vatandaşın temel askerlik eğitimini almasını sağlayan yeni askerlik sisteminin hayata geçirildiğini anımsatan Akar, zorunlu askerlik süresini 12 aydan 6 aya indiren sistemin başarıyla uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sistem içerisinde, geçen celp döneminde yurt içinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk. Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Covid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak

Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK’nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık."