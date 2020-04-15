Oteller boş kalacak

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios,Coronavirüs salgını nedeniyle Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan turist sayısında yüzde 60 oranında bir düşüşün beklendiğini açıkladı. Perdios “en iyi senaryoyla 1,5 milyon turist beklediğini söyledi.

Perdios Kıbrıs’ın acil bir eylem planına dayalı olarak ilk turistlerin bu yıl temmuz ayı başında gelmesini beklediğini belirtti.

Rum Haber Ajansı’na konuşan Turizm Müsteşarı, 2020 yılında adaya gelecek turist sayısında kaydedilecek yüzde 60 azalmanın üç yıl içinde kapatılmasının beklendiğini belirterek “eğer gelecek yıl iyileşme elde etmek istiyorsak Kıbrıs’ın ulusal turizm stratejisinde değişiklikler gereklidir” dedi.

Turizm Müsteşarı şöyle dedi:

“Eğer herhangi bir nedenden dolayı temmuz ayında ilk turistleri getirmeyi başaramazsak ve bu ağustos ya da eylül ayına kalırsa o zaman eylem planı çerçevesini de ona göre ayarlamamız gerekecek.”

Tüm turizm paydaşlarının 2020 eylem planı konusunda bilgilendirildiklerini ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda ilk turistleri temmuz ayında kabul etmeye hazır olunacağını belirten Perdios,“gerek ülkede gerekse yurt dışında mayıs sonunda başlayan ve haziran sonuna kadar devam eden temel reklam kampanyamız bu koşullara dayalıdır” dedi.

Titiz çalışma yapılıyor

Perdios şöyle devam etti:

“Turizm akınındaki düşüşlere ve turizm paketlerinin sürekli iptal edilmesine rağmen önümüzdeki iki yıl içinde ufkumuzu ve pazarlarımızı genişletmek için ürün değiştirme hedefleri düşünmek ve ulusal turizm stratejisi dâhil tüm bunlar şarttır. Gelecek iki yıl ortaya çıkacak büyük bir değişiklik de ziyaretçilerin kalabalık hedefler konusunda daha seçici ve titiz olacaklarıdır ve bu nedenle çalışma yöntemimizi değiştirmeliyiz.”

2021 sezonunda “kayıpları karşılamak istiyorsak o zaman turizm ürünümüzde değişiklik yapmamız istenilecek. Böylece farklı yaşlardan, uluslardan ve farklı turizm alanlarından turistleri ülkemize çakabileceğiz” diyen Perdios, yerli turizmle ilgili olarak ise haziran ayından başlayarak kısıtlama önlemlerinin kaldırılmasıyla, Turizm Müsteşarlığının emekliler, engelli ya da Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içinde savunmasız aileleri olan kişiler için sosyal turizm destekleme planı hazırlayacağını belirtti.

Bunun dışında, Kıbrıs’ın farklı bölgelerine organize turların haziran ayında başlayacağını ve Müsteşarlığın iki üç günlük “kısa kaçamaklar” için sübvansiyonlu bir planı geri getireceğini kaydetti ve bunun, dağlık, kırsal ve uzak bölgeler de dâhil tüm Kıbrıs’ta yerel turizmi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Perdios, Müsteşarlığın, spor turizmi, eğitim kampları, normal koşullarda kültürel turizmi, konferans turizmi teşviklerini güçlendireceğini belirterek bunun normal koşullarda ekim ayında başlayacağını söyledi.