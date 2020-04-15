Coronavirüs salgınında ölü sayısı 120 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 920 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 460 bini geçti. İspanya'da can kaybı 567 artarak 18 binin üzerine çıktı. İran'da ise son 24 saatte virüsten 98 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de ise bir günde virüsten bin 553 kişi hayatını kaybetti. Dünyada yeni tip Coronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 460'e ulaştı.

İngiltere'de ölü sayısı 12 bini geçti

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.

İran

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığı bildirildi.

Belçika'da son durum

Belçika'da Covid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 530 artarak 31 bin 119'a çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 262 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 157'ye yükseldi.

İsviçre'de salgın yayılıyor

İsviçreli yetkililer ülkedeki Coronavirüs vaka sayısının 25 bin 834'e yükseldiğini duyurdu.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 900 oldu.

ABD

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 533 artarak 23 bin 649'a yükseldi.