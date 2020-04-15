Denek gönüllüler

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 2 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini aşarken, bilim insanları aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bill Gates tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals’in Coronavirüse karşı hazırladığı aşının insan testlerine başlandı. Aşının diğerlerinden farklı olarak kas yerine derialtına enjekte edildiği belirtildi. ABD'de Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals’ın geliştirdiği ikinci Coronavirüs aşının insan testleri başladı. Enjeksiyonlar, ABD’nin aşı için insan testlerine ilk başlayan Moderna’nınkinin aksine, kas içi yerine deri altına uygulanıyor. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte ediliyor.

Cilt testi gibi hissettiriyor

Missouri eyaletindeki Kansas City'de testlere katılan 40 gönüllüden biri, potansiyel aşının cilt testi gibi hissettirdiğini söyledi.

Şirketin farmasötik araştırmalar merkezinden Dr. John Ervin Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bu şimdiye kadar yaptığımız en önemli çalışma. İnsanlar testlere katılmak için kapılarda kuyruk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Çalışma süresince her gönüllüye, Kansas City araştırma laboratuvarında ve Pennsylvania Üniversitesi'nde dört hafta arayla iki doz deneysel aşı (kod adı INO-4800) verilecek.

Inovio Pharmaceuticals’ın Çin’de benzer bir çalışmaya başlamak için ülkedeki araştırmacılar da iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sonuçları başarı olursa dünya çapındaki laboratuvarlarda binlerce potansiyel aşı üretilmesi bekleniyor.

İnsan testlerine geçen ay başlandı

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan "Moderna" ilaç şirketi, Çin'in Coronavirüsün genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı. Ardından 17 Mart'ta Seattle’daki Kaiser Permanente araştırma merkezinde dört gönüllüye aşı yapıldı. Bu araştırmaya katılanların yaklaşık üçte ikisine gerekli dozun birincisi verildi.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direkterö, Dr Anthony Fauci, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yaptığı açıklamada, "İyi olan bir sürü adayımız olması" dedi.

Dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor

Dünya Sağlık Örgütü ise geçen gün yaptığı açıklamada, dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını ve bu çalışmalardan üçünün insanlı testlere başladığını duyurmuştu. İnsan testlerine başlayan kuruluşlar arasında ABD'li Moderna ve Inovio Pharmaceuticals ile Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve CanSino Biologics şirketi yer alıyor.