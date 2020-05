Vatandaş memnun

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de Covid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda dün spor salonları da açıldı. Yeniden hizmet vermeye başlayan spor salonu sahipleri yaşanan durumu Diyalog’a değerlendirdi. Kapalılık sürecinde maddi ve manevi sorunlar yaşadıklarını belirten spor salonu sahipleri Ahmet Dağcın ile Yakup Çavuşgil, gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak faaliyete başladıklarını söyledi ve “Daha ilk gün olmasına rağmen eski müşterilerimiz gelmeye başladı. Herkes salonların açılmasından memnun kaldı” dedi.

Ne dediler…?

Ahmet Dağcın (The Dungeon GYM)

“Açılışlarımızı uzun bir kapalılık sürecinin ardından gerçekleştirdik. Kapalılık sürecinde tüm dünyayı olduğu gibi bizi de olumsuz yönde etkiledi. Açılışımızı gerçekleştirdiğimiz andan itibaren eski müşterilerimiz gelmeye başladı. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde yeniden eskisi gibi işlerimizi rayına oturtacağız. Şu an için eski potansiyel yoktur. Her türlü tedbirlerimizi alarak spor salonlarımızı açtık ve kaldığımız yerden hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Yakup Çavuşgil (Pro GYM)

“Salonumuzda yenilikler yaparak hizmet vermeye başlamıştık ancak salgın nedeniyle kapattık. Uzun süreden sonra gerekli tüm önlemleri alarak yeniden salonlarımızı açtık. Antrenman yapmaya gelenler artık plaj havlusu ve eşofman altı giymek zorunda. İlaçlama ve dezenfektan uygulamalarımızı yapıyoruz. Şu an virüs konusunda bir vaka olmaması alınan önlemlerin faydalı olduğunu gösteriyor. Kapalılık sürecinde maddi ve manevi büyük kayıplar yaşadık inşallah tekrardan aynı durumu yaşamayız.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 13:01