Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün 2602 test yapıldı 2 yeni korona virüs vakası daha tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 941’e yükseldi.

Dün yapılan testlerde hiç yeni vakaya rastlanmamıştı.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar korona virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.