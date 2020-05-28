24 saatte 42 test!

KKTC'de son 24 saatte sadece 42 corona virüs testi yapıldı, yeni bir vakaya rastlanmadı

24 saatte 42 test!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.

28 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 42

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.204   

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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