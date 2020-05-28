Bir eksiklik giderildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazı bağışladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Taşcıoğlu, pandemi hastanesi olarak kullanılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazının Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu tarafından satın alınarak, Başhekim Dr. Adil Özyılkan huzurunda Anestezi Klinik Şefi Dr. Faika Deniz’e teslim edildiğini belirtti.