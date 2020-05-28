Bir eksiklik giderildi

Tabipler Odası hastaneye 2 adet kapnografi cihazı bağışladı

Bir eksiklik giderildi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne  anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazı bağışladı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Taşcıoğlu, pandemi hastanesi olarak kullanılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazının Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu tarafından satın alınarak, Başhekim Dr. Adil Özyılkan huzurunda Anestezi Klinik Şefi Dr. Faika Deniz’e teslim edildiğini belirtti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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