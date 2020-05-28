Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazı bağışladı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Taşcıoğlu, pandemi hastanesi olarak kullanılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazının Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu tarafından satın alınarak, Başhekim Dr. Adil Özyılkan huzurunda Anestezi Klinik Şefi Dr. Faika Deniz’e teslim edildiğini belirtti.
Bir eksiklik giderildi
Tabipler Odası hastaneye 2 adet kapnografi cihazı bağışladı
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazı bağışladı.
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