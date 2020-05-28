KTAMS eylem yapıyor, HAKSEN imza kampanyası başlattı

HAKSEN, Personel Dairesi’ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin (İEM) kapatılmaması için imza kampanyası başlattı.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlatılan imza kampanyasına bir çok memur destek verdi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “geleceğin için imza at” sloganıyla başlattığı imza kampanyasına tüm kamu çalışanlarının destek vermesini beklediğini ifade ederek, dilekçenin imzaladıktan sonra sendikaya ulaştırılmasını istedi.

KTAMS, başbakanlık önünde eylem yapacak

KTAMS, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını yarın Başbakanlık önünde protesto edeceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 15:44