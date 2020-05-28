Metrekaresi için 0.25 kuruş ödenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her yıl rutin olarak nisanda başlayan bölgesel temizlik çalışmalarının bu yıl pandemi süreci nedeniyle haziranda başlayacağını duyurdu.
Mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliği LTB tarafından yapılacak ve Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda metrekaresi 0.25 kuruş şeklinde ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.
Açıklamaya göre LTB Temizlik Şubesi pandemi nedeniyle, seyrek çalışma takvimi kapsamında, Mart ve Nisan ayları ile Mayıs ayının ilk iki haftasında şehirdeki tüm ana caddeler, parklar ve mezarlıkların temizliklerini tamamladı.
Senelerdir ben mal sahipleri arsalarını temizlemiyorsa;belediyeler temizlediğinde masrafı tapu dairesi ile iş birliği yaparak mal sahibine fatura edecek.Mal sahibi borcunu ödemezse faizi ile borçlandırılarak GVDairesine de kaydettirilir.Mal sahibi arsasını satacağında,inşaat yapmak istediğinde borçları karşısına çıkacak.Ödemezse tıpkı çek borçluları gibi devleti zarara uğratmaktan adalete hesap verecektir.Çok güzel bir karar verilmiş.Vatandaş niçin mal sahiplerinin arsalarının temizliğini üstlensin.