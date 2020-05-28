Bir SMS ile 26 TL bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) 26 Mayıs’ta 26 yaşını kutladı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili yazılı mesajında, “Sevdiklerinizin doğum gününde bir hediye alır gibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin de doğum gününde KKTC TELSİM hatlarınızdan 4171’e boş mesaj atarak 26 TL’yi kanser hastalarına hediye edebilirsiniz” dedi.

KHYD’yi kutlamak isteyenlerin sosyal medyada video yayınlayabileceğini de ifade eden Kocaismail şunları söyledi:

“Herkesi, 26 sayısında bir hareket yaparak, 26 TL ile 26 Mayıs doğum gününde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni yaşatmaya davet ediyorum. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hayatta kalması amacında yapılacak olan bu etkinliğimizde bizlere destek veren KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper’e, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a, KKTC Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’ye, Tüm KKTC Telsim Ailesi ve bağışçılara, hastalarımız adına teşekkür ediyorum. Mesajın herkese ulaşabilmesi adına etkinliğimiz Ağustos sonuna kadar devam edecek”