Erdoğan’dan Kıbrıs'a yardım paketi

65 yaş üstü ihtiyaçlı insanlar için dağıtıma başlandı

Erdoğan’dan Kıbrıs'a yardım paketi
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Kıbrıs’a da yardım paketi yolladığı bildirildi. Güzelyurt’a bağlı Akçay Muhtarlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan resimli paylaşım şu şekilde:
“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan bey tarafından köyümüzdeki 65 yaş üstü insanlarımıza verilmek üzere gönderilen hediye paketleri için şahsım ve köylüm adına Anavatanımıza ve Sn. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”

Yardım paketinden bir kolanya ve 3 adet de maske çıktığı öğrenildi

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 15:30
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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