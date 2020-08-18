Önemli uyarı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu

(Türk-Sen) ziyaret ederek Başkan Arslan Bıçaklı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Denktaş, Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaparak, köy ziyaretleri ve toplu buluşmalarda çok dikkatli ve hassas davranmaları gerektiğini kaydetti.

Kampanya başlamadan önce sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek amacını ve adaylığını anlatmaya çalıştığını ifade eden Denktaş, önceleri niyeti olmamasına rağmen yaşanan süreçte bir görev olarak gördüğü için aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Konuşmasında Türk-Sen üyelerinin desteğini isteyeceğini kaydeden Denktaş, “Göreceğiz ki sabah haberlerinde kimileri gülerek karşılasa da, ikinci turda bu ipi göğüsleyebileceğimize inanıyorum” dedi.

Gittiği, gezdiği yerlerde aldığı tepkilerin çok olumlu olarak gördüğünü söyleyen Denktaş, insanların gerçekten bir alternatif isim aradığına değindi.

TAK’ı da ziyaret etti

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada, “haberin merkezi” olarak nitelendirdiği TAK’ın bir müddet bakanlığını da yaptığını anımsattı ve “Hem sizi görmek hem de yüzümü hatırlatmak istedim” dedi.

Miting yapılmayabilir

Seçimlerin salgın nedeniyle ilginç bir ortamda gerçekleştirileceğini, miting yapılmaması yönünde bir mutabakat sağlanabileceğini dile getiren Serdar Denktaş; o nedenle basın, sosyal medya ve teknolojinin verdiği diğer imkânların son derece önemli rol oynayacağını belirtti.

Gürdallı başarı diledi

TAK Müdür Fehmi Gürdallı da Denktaş’a seçimlerde başarı diledi ve “Bizim amacımız bu süreci mümkün olduğu kadar objektif şekilde halka aktarmaktır, TAK’ın bu süreçten taraf olmadan, yıpranmadan çıkmasıdır. Görevimiz de bunu gerektirir” dedi.