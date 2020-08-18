UBP’nin kazanması şart

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar önceki gün Maraş ve Yeni Boğaziçi’ni ziyaret etti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gelişmelere bağlı olarak Türkiye ile uyum içerisinde çalışabilecek bir Cumhurbaşkanı gerektiğini belirterek, “Bu koşullarda UBP’nin bu seçimleri kazanması gerek” dedi.

Konuşmasında, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü ve Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de oyun tezgâhladığını, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu oyunlara bir yanıt verilmesi açısından fırsat olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine, güvenliğine, haklarına sahip çıkmak için yegâne güvencesinin Türkiye olduğunu belirten Tatar, “Ne var ki içimizdeki kimi kişiler Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yapmışlar, Rum tarafına önemli tavizler vermişler ancak yine de Rum memnun kalmamış ve anlaşmaya yanaşmamıştır” dedi.

Akıncı’nın dediğini yapsaydık yandıydık

Coronavirüse karşı başarılı bir mücadele verdiklerini, Cumhurbaşkanının mart ayında olağanüstü hal ilan edilmesini istediğini anımsatan Tatar, “Eğer biz o gün dediğini yapsaydık, ne hayvancı kalacaktı, ne çiftçi kalacaktı, ne üretici kalacaktı ne de sütçü kalacaktı. Biz kademe kademe önlemler alarak hem salgını durdurduk hem de ekonomiyi daha büyük yaralar almaktan koruduk” dedi.

Başlayan açılım süreciyle vakaların da arttığını ancak ölüm veya ağır vaka bulunmadığını kaydeden Tatar, “Ekonomik olarak turizm ve yükseköğretimin devam etmesi için geliş ve gidişlerin devam etmesi gerekmektedir. Gerekli tedbirler de alınacaktır” şeklinde konuştu.

Tatar, Türkiye’nin bu süreçte büyük destek verdiğini, son 14 ayda Türkiye ile 2 protokol imzaladıklarını ve 3 milyar TL para aktarıldığını kaydetti.