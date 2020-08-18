Kuzeyde 9, güneyde 12 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 412, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 588 test yapıldı. Kuzeyde 9, güneyde 12 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 221’e, güneyde ise bin 351’e çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını ve 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3’ünün hava, 1’inin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve ekipler tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Böylece yapılan toplam test sayısı 98 bin 237’ye, toplam vaka sayısı 221’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 147’e, tedavisi devam eden vaka sayısı 70’e çıktı.

Güneyde vakalar bin 351'e ulaştı

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 588 test sonucunda 12 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği belirtildi. Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının bin 351'e ulaştığını duyurdu.