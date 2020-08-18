Gençtepe tutuştu

Lefkoşa'nın Kızılbaş bölgesinde Gençtepe mevkiindeki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Kızılbaş bölgesinde Gençtepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra askeri personel müdahale etti. Yangın sonucu, yaklaşık beş dönüm alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları, bir adet elektrik direği ve bir römork aracın lastiği yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.