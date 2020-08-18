Gençtepe tutuştu

Kızılbaş’ta ağaçlık alanda yangın çıktı; akasyalar zarar gördü

Gençtepe tutuştu
banner432

Lefkoşa'nın Kızılbaş bölgesinde Gençtepe mevkiindeki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Kızılbaş bölgesinde Gençtepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra askeri personel müdahale etti. Yangın sonucu, yaklaşık beş dönüm alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları, bir adet elektrik direği ve bir römork aracın lastiği yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ben yapmadım
Ben yapmadım
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner455

banner460