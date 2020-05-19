Ya ligden çekiliriz Ya istifa ederim

Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı, 30 Mayıs’ta genel kurula gitme kararı almasının “İlk günden beri sporcularımı asla bu tehdidin içine sokmayacağımı söyledim ve halen aynı noktadayım dedi. Sporcular idman yapıyorsa bu benim bilgim dışındadır ve düşüncemi asla değiştirmez” diyerek “Bu pandemi sorunu olmasa bile sporcularımın bu sıcaklarda haftada 2 kez maç yapmalarına da gönlüm razı değildir ve çocuklarımı ezdirmem” dedi.



Ya takımı çekeceğim ya istifa edeceğim

Çetinkaya Başkanı Dizdarlı, pandemi sürecinin durağan geçmesine rağmen tehdidin son bulmadığını ve ayrıca böyle sıcaklarda futbolcularının asla sahaya çıkmasına gönlünün razı olmadığını belirterek “30 Mayıs’taki genel kurulda, eğer maçlar oynanacaksa takımın sahaya çıkmaması konusunda yetki isteyeceğim. Eğer Genel Kurul yetki vermezse istifa edeceğim. İsteyen gelsin Çetinkaya Başkanı olsun” dedi.

MTG şampiyonluğu hak etti

Çetinkaya Başkanı Dizdarlı, MTG’nin bu sezon şampiyonluğu hak ettiğini söyledi ve KTFF’nin MTG’yi şampiyon ilan etmesine itirazları olmadığını, bunun dışındaki tüm senaryoları kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Bu dönemde futbola para aktarılması kabul edilemez

Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı, kulüplerin devletten beklediği katkı payı için ise, “Maaşlardan kesinti yapıldığı, insanların aç olduğu ve devletin 1500 TL katkı verdiği, Pandemi Hastanesinin olmadığı bir süreçte, hiçbir ekonomik değeri olamayan futbola para aktarılması kabul edilecek bir durum değil” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 11:37