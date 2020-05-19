Emekliler bayram öncesi ödenebilecek mi?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı bir programda Mart ve Nisan Ayı’nda mali tablo ile ilgili bilgiler aktardı. Amcaoğlu, “250 Milyon TL bir gelire kadar düştük” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yüzde 57’ye varan gelir düşüşünün yüzde 41’e gerilediğini söyledi.

Emekli maaşlarının 22 Mayıs’ta ödenmesi için bir çalışma yaptıklarını açıklayan Amcaoğlu, “22 Mayıs’ta olmazsa, 27 Mayıs’ta emeklilerin, 29 Mayıs’ta da sosyal sigortalıların maaşları ödenecek” dedi.

iç borçlanma ile ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın Mayıs ayı içinde gerekli açıklamayı yapacağını belirten Amcaoğlu, “Türkiye’nin yardımı olmadan, bu krizden sağlıklı çıkmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.