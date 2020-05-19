9 bin kişi hak etmeden başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın maaş katkısı olarak tasarladığı ve özel sektör çalışanlarına vermeye başladığı bin 500 TL’lerle ilgili bilgi, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay tarafından verildi. Özersay bin 500 TL’lik ödemenin 45 bin kişiye yapıldığını belirtti.

Özersay hak sahibi olmayan 9 bin kişinin de başvuru yaptığını açıkladı. Ayrıca 800 civarında kişi de yanlış bilgi paylaştığı için henüz bin 500 TL’ye ulaşamadı