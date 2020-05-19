Tepebaşı zanlısına 3 gün tutukluluk

Tepebaşı-Kalkanı arasında önceki gün meydana gelen orman yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, dün öğle saatlerinde aynı bölgede yangın çıkarmaya çalışan 30 yaşındaki Yusuf Sadrazam (30) isimli şahıs ihbar üzerine tutuklandı.

Ülkede büyük infiale neden Tepebaşı’ndaki yangının zanlıası Yusuf Sadrazam mahkemeye çıkarıldı.

Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca 17 Mayıs tarihinde çıkan yangın ile ilgili olarak da zanlının şüpheli durumda bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütül bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.