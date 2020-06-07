Yenicami’den ilk prova 

Son 8 haftalık sürece hazırlanan Yenicami ile Cihangir hazırlık maçında karşı karşıya geldi

Yenicami’den ilk prova 
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Cihangir ile Yenicami arasında oynanan hazırlık maçında gülen taraf 1-0'lık skorla başkent temsilcisi YAK oldu. Siyah beyazlılar, Abaka'nın golü ile maçı 1-0'lık skorla kazandı. 
Süper Lig’in iki güçlü ekibi Cihangir ve Yenicami, dün Cihangir Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması yaptı. 18.00'da başlayan maçı konuk ekip Yenicami 1-0 kazandı. Kıyasıya mücadelenin olduğu maçı siyah beyazlılar tek golle kazanırken, her iki takımın hocaları da ikinci devrede genç oyunculara şans verdi.   

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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