Yenicami’den ilk prova 

Cihangir ile Yenicami arasında oynanan hazırlık maçında gülen taraf 1-0'lık skorla başkent temsilcisi YAK oldu. Siyah beyazlılar, Abaka'nın golü ile maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Süper Lig’in iki güçlü ekibi Cihangir ve Yenicami, dün Cihangir Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması yaptı. 18.00'da başlayan maçı konuk ekip Yenicami 1-0 kazandı. Kıyasıya mücadelenin olduğu maçı siyah beyazlılar tek golle kazanırken, her iki takımın hocaları da ikinci devrede genç oyunculara şans verdi.