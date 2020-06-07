‘Barikat oyunu’

KKTC hükümetinin, sınır kapılarının açılmasıyla ilgili tavrı, Güney Kıbrıs’ta eleştirilere yol açtı.

Fileleftheros “Barikatlarla Oyun… Türkiye İçin Timbu’yu (Ercan) Açıyorlar, Ama Geçiş Noktaları 1 Temmuz’a Kadar Kapalı… Hükümet, Akıncı ile Anastaiadis’in Anlaştığı Gibi Pazartesi İçin Hazır” başlık ve spotlarıyla manşetten verdiği haberinde, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı geçiş kapıları konusunda “oyun oynamakla” suçladı.

Haberde, Tatar ve Özersay’ın; Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin baskısına rağmen, “gerek Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gerek Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e siyasi mesaj vermek için” duruşlarını bozmadıkları görüşü ortaya konuldu; “Çalışanların ve diğerlerinin pazartesinden itibaren geçişleriyle ilgili Akıncı-Anastasiadis anlaşmasına rağmen, Kıbrıslı Türk liderin belirlenmesi için Ekim’de yapılacak oylama ışığı altında Akıncı’yı bir yana bırakarak bu gelişmeyi göz ardı etti, Kıbrıs Rum tarafına da işgal bölgelerinin üzerinde kimin eli olduğunu konusunda mesaj gönderdi” ifadelerine yer verildi.

Gazete, KKTC hükümetinin geçiş kapılarını 1 Temmuz’da açma yöneliminde olduğunu, ancak Türkiye ile KKTC arasındaki uçak seferlerinin önümüzdeki Çarşamba günü başlayacağına vurgu yaptı.

Gazete, Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un dün, Rum yönetiminin geçiş kapılarını pazartesinden itibaren yeniden açmaya hazır olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın da pazartesinden itibaren geçiş kapılarını kullanmaya hak sahibi olanlar ve şartlarla ilgili kuralları açıkladığını yazdı.

Habere göre, Rum tarafının geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili kararının geçerli olduğunu, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de izlenecek prosedürü açıklandığını kaydeden Sözcü Kusios, KKTC’nin tavrı sorulduğunda, Rum yönetiminin KKTC’deki siyasi çatışmalara karışamayacağını söyledi, şunları ekledi:

“Biraz sabredip gelişmelerin nasıl olacağını görelim. Başkan Anastasiadis, evet, bir şekilde tepki gösterecek. İki gün daha bekleyelim ve gelişmenin ne olacağını görelim. Başkan Anastasiadis’in kararlarını o zaman açıklayacağız.”

Gazeteye göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, 8 Haziran itibarıyla kara kapılarından geçişlere, herkesin ilk geçişte 72 saat önceden yapılmış moleküler test ile yeni tip koronavirüs negatif olduğunu belgelemesi şartıyla müsaade etmeye hazır olduklarını, daha sonra rastgele testler yapacaklarını söyleyerek, “geçiş yapmaya hak sahibi olanları” şu kategorilere ayırdı:

“Kıbrıslı Türk çalışanlar, daimi olarak Pirgo’da ikamet eden Lefkoşa’da çalışan Kıbrıslı Rumlar –işverenlerinden alınacak çalışma belgesi ibraz etmeleri gerekiyor-. Rum tarafındaki okullarda veya akademik kurumlarda eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ve üniversite öğrencileri. Ulaşımları sadece Ledra Palace’dan ve eğitim gördükleri okul/akademik kurum tarafından sağlanacak araçlarla gerçekleşecek, özel araçla geçişlere müsaade edilmeyecek. Daimi olarak KKTC’de ikamet etmekte olan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler ve tıbbi sebeplerle geçiş yapacak olanlar.”