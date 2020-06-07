Yeter ki niyet olsun

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’de Singapur gibi bir kalkınma gerçekleştirmesi ve cazibe merkezi haline gelmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Tatar, bunun için vizyon, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının desteğinin gerektiğini vurguladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Tatar, “bir ekonomist Başbakan” olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın BRT’de katıldığı programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve Maraş’ın açılması hakkında söylediklerinden memnun olduklarını bildirdi.

“Maraş komisyonu oluşturulacak”

Başbakan Tatar, Maraş’ın bir an önce açılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nda başlatılan çalışmaların devam ettirileceğini, buna destek amacıyla Başbakanlık’ta da uzmanlardan ve bürokratlardan oluşan bir komisyon oluşturacaklarını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişki içinde olmak, birimizin diğeri için taşıdığı önemin bilincinde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, işbirliği yapmak milletimiz, halkımız için yaşamsaldır.

Unutmamalıyız ki Doğu Akdeniz’de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler ve işbirliği yapanlar vardır.

Bunların temel hedefleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak, Türkiye’yle bağlarımızı koparmak, Türkiye askerini Kıbrıs’tan çıkarmak, Garanti Sistemini sulandırmak veya sıfırlamak, Kıbrıs’ı tamamıyla hegemonyaları altına alıp Doğu Akdeniz’de kendi çıkar düzenlerini kurmaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın BRT’de katıldığı programda, hidrokarbon kaynakları, Maraş’ın açılması, KKTC’nin Covid 19’la mücadelesi, İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmamız, KKTC’nin bürokratik engelleri ortadan kaldırarak Singapur gibi kalkınmış bir cazibe merkezi haline gelmesi, turizmimiz, tarımımız, Türkiye’den KKTC’ye su getirilmesi, dijital dönüşüm konularında söyledikleri doğru şeylerdir ve kendisine Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkür ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Singapur gibi bir kalkınma gerçekleştirmesi ve cazibe merkezi haline gelmesi tabii ki mümkündür. Ancak bunun için ciddi bir vizyon ile Türkiye ve halk desteğine ihtiyaç vardır.

Kıbrıs Türk Halkı, olduğu noktadan çok daha yüksek bir yaşam kalitesini, gelir seviyesini, refah düzeyini hak etmektedir…”

“Güzel günlere ulaşacağız”

Öte yandan Başbakan Tatar, dün öğleyin Gazimağusa’dan bazı eski milletvekilleri ile yemekli bir toplantı gerçekleştirdikten sonra akşam saatlerine kadar Maraş, Yeni Boğaziçi, Mormenekşe, Mutluyaka ve Akova’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar, ziyaretlerinde, hükümetin koronavirüsle mücadele ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi çalışmalarını anlattı, vatandaşların görüşleri ile sorunlarını dinledi.

Başbakan Ersin Tatar, koranavirüs nedeniyle dünyanın en zengin ülkelerinin bile ciddi sağlık sorunları, derin bir ekonomik kriz yaşadığına, dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de sıkıntılı bir dönem geçirmekte olduğuna dikkati çekti, “Ancak kimse endişelenmesin, sorunları aşacak, halkımızı güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Ersin Tatar, bundan sonrası için temel hedeflerinin sağlığa gereken önemi vermeyi ihmal etmeden alt yapıyı tamamlamak, yerel üretimi desteklemek, turizm, yükseköğrenim ve konut satış sektörlerinde ileri adımlar atılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

