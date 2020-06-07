Tişörtünde kan izleri

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde önceki gün meydana gelen şüpheli ölüm ile ilgili olarak Khaled Sameer Khaled Omar isimli zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Ülke genelinde büyük infiale neden olan ve Ürdünlü iki kardeşin hayatını kaybettiği olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan Khaled Sameer Khaled Omar hakkında mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi. Zanlı Omar’ın tutuklanma nedeninin giydiği tişörtteki kan lekesinden dolayı kaynaklandığı öğrenildi…

Polis, mahkemede yeminli şahadet verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren Cemil Özalkın, 05.06.2020 tarihinde Gönyeli’de bir apartman dairesinde misafir olarak kalmakta olan Mağusa’da sakin Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin ikametgahın yatak odasında, zanlı Khaled Sameer Khaled Omar tarafından hareketsiz bir şekilde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, olay yerine giden 112 acil serviste görevli sağlık ekibi tarafından müteveffaların cesetleri üzerinde yapılan muayenelerinde ölü olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin cansız bedenlerinin otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Ölüm nedenleri otopside belli olacak

Polis, kesin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsiyle belli olacağını belirterek, meseleyle ilgili olarak şüpheli olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın giymekte olduğu tişörtün üzerinde müteveffalara ait olduğuna inanılan kan lekesi tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

