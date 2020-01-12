‘Yerimiz Süper Lig’dir

Süleyman REBGE

Yonpaş Dumlupınar’ın başarılı defans oyuncusu Turgut Kaan Çoban ilk yarıyı değerlendirip ikinci yarı hakkında umutlu konuştu.

“Ligi çok iyi bir yerde bitirdik”

Bu sezon başarılı bir performans çizerek ligde en az gol yiyen takım olan Yonpaş Dumlupınar’ın başarılı oyucusu Turgut Kaan Çoban ligin ilk devresini değerlendirdi. Çoban sezona olumsuzluklar ile başladıklarını as oynayan oyuncuların sakatlık ve cezalılarının üstüne bir de gol sorunu çektiklerini fakat ligi tüm bunlara rağmen en iyi yerde bitirdiklerini söyledi. Ligin ilk yarısı itibari ile Abbas ve Türkkan ile de iyi bir uyum yakaladığının altını çizen Turgut Kaan savunma anlamında başarılı bir devreyi geri bıraktıklarını söyledi.

İkinci devre hakkında da konuşan Çoban şunları söyledi, ”İkinci yarı Özgür ve Hicabi’nin gelişi ile hem oyun anlamında hem kadro derinliği anlamında ve tabi ki de gol anlamında çok daha güçlü olduk. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yapıyoruz, amacımız ilk yarıdan daha iyi bir performans sergileyerek takımı ait olduğu yere yani Süper Lige çıkarmak” dedi. Kendi performansı ile de konuşan Turgut ligin ilk yarısını kendi açısından iyi geçtiğini ve takım savunmasını çok iyi uyguladıklarını söyledi.

