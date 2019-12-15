Acil ihtiyaç doğdu

Başbakan Ersin Tatar, Geçitkale Havaalanı'nın İHA (İnsansız Hava Araçları) faaliyetlerine açılmasının ihtiyaca cevap verdiği için gerekli olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, TRT Haber canlı yayınında Geçitkale Havaalanı'nın İHA faaliyetlerine açılması kararı ve Doğu Akdeniz gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güvenlik gerekçesiyle Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) kullanımları için tahsis edilmesi konusunda talebi olduğunu aktaran Tatar, şunları belirtti:

"Bütün bunları değerlendirdikten sonra acil ihtiyaç olması sebebiyle ve hem Türkiye hem KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki güvenlik meselelerini dikkate alarak böyle bir tahsisi Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararla karara bağladık. Bu gerekli bir meseleydi çünkü ihtiyaç hasıl olmuştu."

Tatar, bu konunun artık bir ülke meselesi olduğuna da dikkati çekerek, Türkiye ve KKTC'nin bu önemli bölgede menfaat ve haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, İsrail ve Yunanistan'la çeşitli ilişkileri olan Rum tarafından da benzer adımlar atılmış olabileceğini ifade ederek, "Bizim bu bölgede müttefikimiz ve bizlerle her türlü yakın ilişki içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasıyla meseleye başka bir boyutun daha kazandırıldığını dile getiren Tatar, bununla bölgede yeni haritanın ortaya çıktığını ve ezberlerin bozulduğunu söyledi.

“Hepimizin güvenliği için…”

Tatar, şöyle devam etti:

"Çünkü onların ezberlerinde, Yunanistan'ın küçücük adalarının da büyük bir memleket gibi ekonomik münhasır bölgeleri var. Bu haritalarda bir bakıma bizim haklarımızı gasp etme çabaları içerisindedirler. Bizim için de tabii ki burada esas aktör Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü 82 milyon nüfusu ile ana kıta ve Doğu Akdeniz'e bin 800 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridi var. Bunu kimse göz ardı edemez. Dolayısıyla Türkiye hükümetinin uzmanları ve diplomatları ile bütün bunlar tekrar değerlendirilmiş, yürürlüğe konulmuş."

Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA'ların faaliyetlerine açılması kararının güvenlik çerçevesinde alındığının altını çizen Tatar, havaalanının KKTC'deki TSK'ya bağlı Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edildiğini dile getirdi.

Tatar, "Dolayısıyla böyle bir düzenleme ile hepimizin güvenliği biraz daha emniyet altına alınmış oluyor." ifadesini kullandı.