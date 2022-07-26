Yeşilova’da “Kum” fırtınası esecek

Merit Alsancak Yeşilova’nın Yalova’dan kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Mehmet Kum, yeni sezon öncesi hedeflerini Diyalog spor servisi ile paylaştı.

Yalova alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirerek Yeşilova’ya transfer olan Mehmet Kum, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

“Heyecanlıyım”

“Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Mehmet Kum, “Yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmişti. Yalova’da güzel günlerim oldu. Yeşilova kulübüne bana güvendikleri için teşekkür ederim. Beklentileri karşılamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Sıkı çalışıyoruz”

Her zaman Süper Lig hedefinin olduğunun altını çizen Mehmet Kum, “Yalova’yla 2016-17 sezonunda Süper Lig’de şans bulmuştum. Üzerinden bayağı zaman geçti. Şimdi daha tecrübeli bir şekilde Süper Lig’de oynama fırsatı bulacağım. Benim için farklı bir heyecan olacak. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız” dedi.

“Gollerim ve asistlerimle katkı koymak istiyorum”

Alt yapısından yetiştiği Yalova’nın kendisi için her zaman ayrı yerde olacağını söyleyen Mehmet Kum, “Yalova, doğup büyüdüğüm, altyapı egitimimi aldığım ve çok şey öğrendiğim kulüptür. Onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum. Oradaki ortam çok iyiydi. benim için aynı ortamın Yeşilova’da da olacağını düşünüyorum. Takımda önceden tanıdığım arkadaşlarım, abilerim var. İki sene önce de yine Yeşilova’ya gelme durumum olmuştu ancak araya pandemi girmişti. Kısmet bu sezonaymış. Burada daha da gelişeceğimi düşündüğüm için ilk tercihim Yeşilova oldu. Gollerim ve asistlerim ile takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Hedefim 10-15 gol” diyerek sözlerini noktaladı.