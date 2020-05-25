‘Zor süreçten geçiyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

Gönyeli Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk, sporcuların her türlü sağlıklarını korumanın borçları olduğunu belirterek üzerlerine düşen ne kadar sorumluluk varsa bunları yaptıklarını söyledi. Oyuncularının uzun bir süre sonra aralarına iyi döndüğünü belirten Cantürk, mental olarak oyuncu gurubunun iyi durumda olduğunu söyledi.

Çıkışı devam ettirmek istiyoruz

Mağusa Türk Gücü maçı sonrasında sürece başladıklarını, bir sıkıntı çıkmaması durumunda ise Çetinkaya maçı ile yeniden dönüş yapacaklarını belirten Gönyeli Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk, yakaladıkları çıkışı yeniden devam ettirmek istediklerini söyledi.

Her türlü tedbiri aldık

8 haftalık kalan maç takvimi için 18 Mayıs Pazartesi itibariyle çalışmalara başladıklarını söyleyen Cantürk, bu süreçte oyuncularının katılımından ve isteklerinden menün olduğunu söyledi. Mesafe kuralına uyduklarını hijyen konusunda ise sıkı tedbirler aldıklarını söyleyen Gönyeli Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk, Gönyeli olarak oyuncuların sağlığı için her türlü tedbirin alındığını aktardı.

3 hazırlık maçı ile hazırlanacağız

3-6 ve 13 Haziran tarihlerinde yapacakları 3 hazırlık maçı ile hazırlıklarını sürdüreceklerini ve lige de Çetinkaya maçı ile giriş yapacaklarını söyleyen Cantürk, oyuncularının birçoğunun Covid-19 dönemini bireysel anlamda iyi geçirdiğini bunun da takım adına önemli olduğunu ifade etti. Hava sıcaklığının bu süreçte en etkili faktör olduğunu ve herkes adına zor bir süreç olacağını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı herkese kazasız belasız bir hazırlık süreci dileyerek sözlerini tamamladı.

