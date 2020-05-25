Türkiye'de tarihi sessizlik yaşanıyor

Türkiye Coronavirüs salgını nedeniyle buruk bir Ramazan Bayramı yaşıyor. 65 yaş ve üstü olanlar hariç tüm Türkiye Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kısıtlama nedeniyle evde geçiriyor.

Her bayram dolan sokak ve meydanlar kısıtlamanın ikinci gününde bomboş. Her bayram sabahı dolup taşan meydanlar ve yollar bu defa boş kaldı. Türkiye'de bayram namazı bu yıl sadece Ankara'daki Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbesinde salgın hastalık sebebiyle buruk bir bayram sabahına uyanıldığını söyledi, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi millet olarak coşkuyla hep birlikte camiye koşup saf tutamadık. Sosyal mesafeyi korumak, virüs bulaştırıp kul hakkına girmemek için bayram ziyaretleri de yapamayacağız. Ancak şu hususa inancımız tamdır ki kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiç bir önemi yoktur" dedi. Corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camilerde bayram namazı bu kez bayram namazı kılınamadı. Türkiye'de sadece başkent Ankara'daki Hamdi Akseki Camii'nde bayram namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek sınırlı sayıda vatandaş alınan camideki namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve hutbe irat etti.

Bugün küresel boyutta bir israf, bencillik ve sosyal problemlerin hayatı kuşattığını ifade eden Erbaş, son bir asırdır sorumsuzca bir yaklaşımla çevrenin kirletilerek küresel bir fesat ortaya çıktığını, hukuk ve merhametin hiçe sayılarak savaş, sömürü ve işgallerle dünyanın yarısının zor şartlarda yaşamaya ve çaresizliğe terk edildiğini söyledi.

65 ve üstü bayram sevincini yaşadı

Ancak bayram sevincini sadece 65 ve üstü olanlar yaşadı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ise saat 14.00'ten itibaren getirilen istisna doğrultusunda sokağa çıkmanın sevincini yaşıyor. Salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bayramın ilk günü sokağa çıktı. Tüm Türkiye bayramın ilk gününü evde geçirirken büyükler dışarda olmanın sevincini yaşadı. İstisna kapsamındaki vatandaşlara verilen izin saat 20.00'ye kadar sürdü

