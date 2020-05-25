Heykeltıraş ve resim sanatçıları birbirinden ilginç eserlere imza attı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Talgat Zhumagulov,karantina günlerinde, Türk göçebe halklarının kutsal kuşu olarak nitelendirdiği “Baykuş” ile yolculuğu sembolize eden “Geçiş” adlı heykelleri ile ressam Mirvokhid Mirsaidov; Lefkoşa’da yer alan Büyük Han, Larnaka’da bulunan Larnaka Kalesi’ni, Muratjon Urmanov ise Gazimağusa’da bulunan Salamis Antik Kent ile St.Barnabas Kilisesi’nden oluşan Kıbrıs’ın tarihi ve turistik yerlerini resmederek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Baykuş bilgeliği temsil ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Talgat Zhumagulov’a göre Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde yerini alan ‘Baykuş’ heykeli simetrik bir kompozisyon olup, ana elemanlarının kanatlardaki delikler ve kuş başı olduğunu belirtti. Baykuş Türk göçebe halkının kutsal bir kuşudur diyen sanatçı, bu kuşun geceleri hareket ettiğini ve olağanüstü bir vizyona sahip olduğunu ayrıca insan hayatında bilgeliğin ve keskin vizyonun sembolü olduğunu ifade ediyor.

Yolculuğu anlatıyor

Yine sanatçı Talgat Zhumagulov, İrfan Günsel Kongre Merkezi önünde yerini alan ‘Geçiş’ adlı heykele ilişkin ise, Geçiş’in bir yolculuk olduğunu, bir noktadan diğerine doğru hareketin zaman ve alan arasındaki bir bağ olduğunu anlatıyor. Bu kompozisyonda sanatçı bir göçebenin hareket hissini tasvir ediyor. Bunu binici ve kompozisyonun ortasındaki açıklığı sembol olarak kullanarak yapıyor. Sanatçı, bu sembolün kompozisyonun en önemli noktası olduğunu, çünkü yolcunun her zaman bir yerleşkeden diğerine geçiş yaptığını vurguluyor.

Tarihi ve turistik mekânları resmettiler

Resim sanatçısı Mirvokhid Mirsaidov ile Muratjon Urmanov ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kıbrıs’ın tarihi ve turistik mekânları resmettiler.

Resim sanatçısı Mirvokhid Mirsaidov lefkoşa’da yer alan Büyük Han ile Larnaka’da bulunan Larnaka Kalesi ve yine resim sanatçısı Muratjon Urmanov ise Gazimağusa’da bulunan Salamis Antik Kent ile St. Barnabas Manastırı’nı resmetti.



