En çok ABD etkilendi

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı. Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi. "Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 676 bine ulaşırken, can kaybı 99 bin 28'e, iyileşen sayısı 451 bin 176'ya ulaştı. Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi. Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya

Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi. Bu arada Corona virüsü nedeniyle ölenlerin 22 bini aştığı Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yiyecek almak için sokağa çıktığında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir protestocu Bolsonaro'ya "Katil!" diye bağırırken, bir diğer vatandaş ise "İşini düzgün yap!" diyerek tepki gösterdi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yiyecek almak için dışarıya çıkan Bolsonaro’ya bir vatandaş “Katil” diye tepki gösterirken başka bir vatandaş da “İşini düzgün yap!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rusya

Rusya'da, Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.

Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.

Fransa

Fransa Sağlık Bakanlığı, Coronavirüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede toplam ölü sayısı 28 bin 367’ye, toplam vaka sayısı ise 182 bin 584’e yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre, 46 gündür yoğun bakım hasta sayısında düşüş yaşanan Fransa’da, bin 655’i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 185 kişi hastanede tedavi altında.

Yapılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 60 artarak 64 bin 617’ye yükseldiği ifade edildi.

Azerbaycan

Azerbaycan'da 140 kişide daha Coronavirüsü vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 122’ye yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 140 kişide daha Coronavirüsü tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 101 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 47'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 122'ye yükselirken, Coronavirüsü tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 607 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 270 binden fazla Corona virüsü testi yapıldı.

İtalya

Coronavirüsü salgını nedeniyle İtalya'da son 24 saat içinde 50 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 32 bin 785'e yükseldi. İtalya Sivil Savunma Ajası tarafından açıklanan verilere göre, önceki güne göre dün ölüm oranlarında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı. Önceki gün ülkede 119 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın verilerine göre, Covid-19 salgını nedeniyle bugün ülkede 50 yeni ölüm kaydedildi.

Ancak İtalyan yetkililer açıklanan verilerde, teknik sorunlar nedeniyle Lombardiya bölgesindeki ölümlerin yer almadığını belirtti.

Ülkede son bir gün içinde 531 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Ülkede vaka sayısı 229 bin 858’e yükseldi.

İtalya’da yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 572’den 553’e düştü. Bugüne kadar 2 milyon 198 binden fazla Coronavirüsü testinin uygulandığı ülkede iyileşen hasta sayısı bin 639 artarak 140 bin 479 oldu.

21 Şubat’tan bu yana Coronavirüsü salgınına karşı mücadele veren İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en çok ölüm oranına sahip üçüncü ülke.

Vaka sayısında ise ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı ülke konumunda.

Hristiyanlar 3 ay sonra Vatikan’da toplandı

Vatikan'da Coronavirüsü salgını nedeni ile insanların toplu şekilde bir araya gelmesi yasaklanmasının ardından Papa Francis, 3 ay sonra St Peter’s Meydanı'nda toplanan Hristiyanları kutsadı.

İtalya’da Corona kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter’s Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar salgın nedeni ile sosyal mesafeye dikkat ederken, 3 ayın ardından Papa Francis, meydana bakan cama çıkarak, meydandakileri kutsadı. Papa Francis, kutsamanın ardından meydanda bulunan ekranlar üzerinden Hristiyanlara seslenerek, “Çevremizi korumalı ve onu savunmalıyız. İklim değişikliklerine karşı savunmasız olanları korumalıyız” ifadelerini kullandı. Papa, ayrıca fosil yakıtların kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.

